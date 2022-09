“Fazer uma homenagem à vida da Gisberta”: o nome que a comunidade LGBTI+ quer dar a uma rua do Porto

“Há 15 anos, no dia 22 de fevereiro de 2006, Gisberta Salce Júnior, mulher trans de 45 anos, brasileira, profissional do sexo e seropositiva, foi brutalmente assassinada, após dias de agressões”. Assim começava a carta, redigida pela atriz e ativista Sara Barros Leitão, enviada em março do ano passado à Comissão de Toponímia da Câmara Municipal do Porto. “Este crime de ódio foi e continua a ser um exemplo da violência, discriminação e desigualdade enfrentada pela comunidade trans”, acrescentava a artista de 30 anos no pedido de atribuição do nome de Gisberta a uma rua da Invicta.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler