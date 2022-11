Covid-19. Coordenador da task force para a vacinação demite-se

O coordenador da task force para o Plano de Vacinação contra a covid-19, Francisco Ramos demitiu-se na terça-feira. A renúncia ao cargo foi comunicada ao início da tarde desta quarta-feira pelo Ministério da Saúde e é justificada "irregularidades detetadas pelo próprio no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, do qual é presidente da Comissão Executiva".

As suspeitas de administração irregular das vacinas pandémicas tornaram-se públicas nos últimos dias com sucessivas denúncias em unidades em todo o país. A situação levou o Governo a pedir a intervenção das autoridades e a própria Procuradoria-Geral da República já abriu inquéritos. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde já recebeu cerca de dez queixas e tem em curso um plano inspectivo a nível nacional.

O gabinete de Marta Temido garante agora que "o funcionamento da task force mantém-se assegurado pelos restantes membros do núcleo de coordenação". A demissão aconteceu ontem mas o Ministério da Saúde ainda não indicou um sucessor.

No início da semana passada, o PSD pediu a audição de Francisco Ramos na Assembleia da República mas o PS não permitiu a marcação.