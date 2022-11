Covid-19. Há quartéis que podem fechar se não houver vacinas para os bombeiros

Nos últimos dias, dezenas de veículos dos bombeiros de transporte de doentes com covid-19 têm ficado à porta dos hospitais. O cenário repete-se e não parece dar sinais de melhoria. Antes pelo contrário. "As carrinhas de transporte de doentes retidas em frente aos hospitais devem-se às próprias contingências desses hospitais mas não só. As centenas de bombeiros infetados com covid-19 estão a tornar difíceis as condições de trabalho dos voluntários e profissionais. Não há operacionais suficientes para fazer todo o trabalho", conta Fernando Curto, presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP).

