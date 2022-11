Procuradoria lança inquérito sobre o caso dos dois jornalistas que foram vigiados pela PSP

A Procuradoria-Geral da República mandou instaurar um processo de averiguação destinado a esclarecer a forma como foi autorizada a vigilância a dois jornalistas no âmbito de um processo de violação do segredo de justiça. A informação foi revelada ao Expresso em resposta a uma questão colocada pelo jornal junto da PGR.

Agentes da PSP seguiram durante três meses os passos dos jornalistas Carlos Rodrigues Lima, subdiretor da “Sábado”, e Henrique Machado, então editor do “Correio da Manhã” e agora na TVI. As diligências foram pedidas por uma procuradora da 9ª secção do DIAP de Lisboa com conhecimento e autorização da diretora Fernanda Pego.

"A diligência ordenada implicou, exclusivamente, seguimento na via pública com a extração de fotografias também elas na via pública", diz o DIAP de Lisboa. De acordo com uma fonte da investigação, o objetivo de seguir os dois jornalistas era o facto de estes poderem conduzir a PSP a quem lhes passava informação em segredo de justiça: inicialmente suspeitou-se que fosse alguém dos tribunais ou da Polícia Judiciária.

De acordo com o DIAP de Lisboa, a vigilância em questão não teve que ser autorizada ou validada por um juiz de instrução, "por não caber na sua competência tal como legalmente definida".

Em causa, segundo o Ministério Público, está o facto de os jornalistas terem tido conhecimento de diligências em segredo de justiça no âmbito do processo e-toupeira. Pedro Fonseca, o coordenador da PJ encarregado dessa investigação, é suspeito de passar informação em segredo de justiça e viu as contas bancárias investigadas, tal como aconteceu com as de Carlos Rodrigues Lima, que o Expresso não conseguiu contactar.

Segundo o MP, no dia 6 de março de 2018, data das diligências no âmbito do processo e-toupeira, as primeira notícias, tornadas públicas antes das 9h, davam já conta dos meios envolvidos na operação. "Esta informação, que era apenas do conhecimento da polícia, só veio a ser veiculada oficialmente num comunicado da Polícia Judiciária disponibilizado mais de uma hora e meia depois das notícias".

As vigilâncias aos dois jornalistas terão sido feitas entre abril e junho de 2018, já depois de a PJ lançar a operação e-toupeira, que levou à detenção de um funcionário judicial, José Augusto Silva, suspeito de passar informação em segredo de justiça a Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica. Há um segundo funcionário judicial envolvido no processo, Júlio Loureiro.

Os dois jornalistas e o polícia foram constituídos arguidos num processo que está a ser conduzido pela procuradora Andrea Marques, que solicitou as vigilâncias. Pedro Fonseca foi constituído arguido e interrogado no dia 5 de dezembro de 2019. "Diligência de que foi dado conhecimento à Procuradoria-Geral da República." Já os jornalistas foram interrogados a 30 de novembro de 2020 e 8 de janeiro deste ano.

Em comunicado, o DIAP de Lisboa indica que foram feitas três buscas nas instalações da Polícia Judiciária "devidamente autorizada judicialmente". A primeira a 12 de junho de 2019, a segunda em setembro de 2019, para recolha de elementos adicionais, e em dezembro de 2019, para apreensão do telemóvel de suspeito, o coordenador da PJ Pedro Fonseca, que não quis prestar declarações ao Expresso sobre o caso.

Neste inquérito investigam-se crimes de violação de segredo de justiça, violação de segredo por funcionário e falsidade de testemunho.