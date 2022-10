Johan Rockström: “Não é utopia pensar que podemos salvar o planeta”

É com um “otimismo cauteloso” que Johan Rockström olha para a evolução no combate às alterações climáticas. O cientista sueco, consultor da ONU e do Fórum Mundial nestas matérias, tornou-se mais conhecido pelo seu trabalho na equipa que definiu, em 2009, as nove “fronteiras planetárias” para salvar a Humanidade e a vida na Terra. É também um dos membros do júri do prémio Gulbenkian para a Humanidade, que este ano galardoou a sua conterrânea Greta Thunberg, a jovem ativista que faz ecoar mais alto os avisos dos cientistas.

Quantos dos nove limites planetários para manter a vida no planeta em bom estado já foram ultrapassados?

Quatro já foram transgredidos há cinco anos, entre os quais o das alterações climáticas e o da integridade da biosfera. Ultrapassámos a linha vermelha da perda de biodiversidade, o que põe em risco a estabilidade do sistema terrestre a longo prazo. Também passámos o limite da alteração de sistemas terrestres com a desflorestação e o uso abusivo de nitrogénio e fósforo na produção alimentar. Ao ultrapassarmos estas fronteiras, ameaçamos o sistema climático, a produção alimentar e a qualidade do ar e da água, com impacto direto nos seres humanos.