“No momento de esperança e agradecimento”, a ministra da Saúde deixa um alerta: “o inverno mal começou”

É um “momento de esperança e agradecimento”, começou por considerar Marta Temido no Hospital de São João, no Porto, onde acompanhou este domingo a administração das primeiras vacinas contra a covid-19. A ministra da Saúde recordou que este é apenas o início e que é preciso “perceber que há uma organização” definida para a vacinação. E enquanto todos não tomam a vacina, sublinhou ainda, os portugueses devem “manter a união e capacidade de trabalhar em conjunto”, deixando um alerta: “o inverno ainda mal começou”.

“A união torna-nos mais fortes e é a única forma de ultrapassar as coisas difíceis da vida. Este é um momento de esperança e agradecimento muito profundo a todos os que permitiram que isto acontecesse hoje [este domingo]”, disse em conferência de imprensa.

E Temido salientou ainda o esforço ao nível europeu para “alocar meios financeiros e congregar esforços” para a negociação da compra da vacina, que permitiu que a distribuição fosse feita no mesmo dia para todos, permitindo também as administrações fossem ao mesmo tempo.

A ministra da Saúde celebrou também o esforço dos profissionais do Serviços Nacional de Saúde e de outros sectores por terem “contribuído para prestar cuidados aos doentes infetados” referindo-se a instituições como a Direção-geral da Saúde e o Instituto Ricardo Jorge.

Questionada ainda sobre como vai seguir o processo, a ministra garantiu que ainda em janeiro os lares e os profissionais que aí trabalham vão ser vacinados. Mas recusou avançar com uma data concreta. “Temos o trabalho avançado no sentido da identificação de todas as estruturas residenciais para idosos no país, quais as que têm surtos em curso - e onde a vacinação agora não é aconselhável -, temos também identificados os profissionais que vão fazer a administração da vacina.”

Questionada novamente sobre a data concreta, Marta Temido voltou a não responder, sublinhando que ainda esta semana haverá novidades. “Recebemos vacinas ontem [sábado], estamos a administrar hoje [domingo]. Vamos receber amanhã [segunda-feira], vamos administrar terça-feira.”