Guia Michelin. Ljubomir Stanisic e Eneko Atxa recebem a primeira estrela

Talvez a surpresa da noite desta segunda-feira, para alguns, seja a conquista da primeira estrela Michelin pelo restaurante 100 Maneiras. No início de 2019, Ljubomir Stanisic refundou o seu projeto de vida em pleno Bairro Alto, em Lisboa, transformando-o numa das grandes aberturas do ano, com uma cozinha impressiva que chamou à atenção dos inspetores do guia. O chefe de ascendência jugoslava, que há 23 anos reside em Portugal, abraçou a gastronomia e a cultura portuguesas com o seu estilo peculiar e longe de criar consensos e entra agora no restrito grupo dos cozinheiros distinguidos com estrelas pela prestigiada publicação internacional.

Outra surpresa, mas quiçá, menos efusiva, é a primeira estrela para o Eneko Lisboa que tem por detrás o chefe Eneko Atxa, detentor de três estrelas no Azurmendi, a que soma mais duas repartidas entre o Eneko e o Eneko Bilbau, todos situados no Pais Basco. A morada de Lisboa abriu em finais de setembro de 2019 no espaço do antigo Alcântara Terra. Com esta nova distinção na capital portuguesa, o chefe espanhol totaliza agora seis estrelas no guia. O anúncio foi feito esta segunda-feira através de uma gala virtual em direto a partir da La Real Casa de Correos, em Madrid.

O ano foi desafiante nos quatro cantos do planeta, com a luta global contra o vírus da covid-19, que no caso da restauração se transformou numa batalha pela sobrevivência de muitos espaços. Apesar do magro palmarés deste ano, no grupo de restaurantes com estrelas em Portugal não houve despromoções – o restaurante São Gabriel encerrou logo após a edição do guia 2020 –, apesar de muitos estarem ainda fechados, devido à quebra de procura sazonal e às restrições sanitárias.

Contactada pelo Expresso, a Michelin destaca o trabalho complexo dos inspetores num contexto muito adverso, recordando que quando se deu o confinamento total nos dois países, Espanha e Portugal, a equipa de inspeção já andava na estrada durante seis meses (setembro de 2019 a fevereiro de 2020). Segundo o guia, a paragem forçada serviu para se fazerem muitas reuniões internas online de cruzamento de avaliações e acompanhar à distância a situação dos restaurantes. Na reabertura, em finais de junho, foram retomadas as visitas com maior intensidade do que o habitual, e o guia só ficou fechado na primeira semana de outubro, quando num ano normal as grandes decisões estariam tomadas em finais de julho, início de agosto.

Do lado espanhol não houve novidades na categoria 3 estrelas, mantendo-se os atuais 11 restaurantes com o galardão máximo, com 2 estrelas surgem três novos espaços, enquanto na categoria de 1 estrela são dezanove as moradas que se estreiam no país vizinho. Com o horizonte nos princípios da sustentabilidade, a edição do próximo ano inclui uma estrela verde a assinalar um pequeno grupo de restaurantes que foram identificados como tendo sensibilidade com o meio ambiente nas suas práticas diárias. A ideia é a de estimular mais restaurantes para que esse número aumente a cada ano.

O que parece estar mais sensível é a seleção dos Bib Gourmand nacionais (relação qualidade-preço €30/pax) com as novas entradas a terem um perfil de cozinha moderna, na linha do que que já vem acontecendo em edições anteriores, e com uma distribuição geográfica variada, embora pudesse ser mais alargada, claro. À hora de fecho deste texto não foi possível aceder à informação total do guia, ficando por identificar quais os restaurantes que eventualmente tenham saído dos Bib Gourmand, e que locais novos estarão sinalizados com a indicação de “Prato Michelin”.

Guia Michelin Portugal 2021

(ordem alfabética)

07 Restaurantes com 2 estrelas

21 Restaurantes com 1 estrela (2 novos)

05 Novos restaurantes com Bib Gourmand.

2 estrelas

1. Alma (Lisboa)

2. Belcanto (Lisboa)

3. Casa de Chá Boa Nova (Leça da Palmeira)

4. Il Gallo d’Oro (Funchal)

5. Ocean (Armação de Pêra)

6. The Yeatman (Vila Nova de Gaia)

7. Vila Joya (Albufeira)

1 estrela

1. 100 Maneiras (Lisboa) Novo no guia

2. A Cozinha (Guimarães)

3. Antiqvvm (Porto)

4. Bon Bon (Carvoeiro)

5. Casa da Calçada (Amarante)

6. Eleven (Lisboa)

7. Eneko Lisboa Novo no guia

8. Epur (Lisboa)

9. Feitoria (Lisboa)

10. Fifty Seconds by Martin Berasategui (Lisboa)

11. Fortaleza do Guincho (Cascais)

12. Gusto (Almancil)

13. G Pousada (Bragança)

14. Lab by Sergi Arola (Sintra)

15. Loco (Lisboa)

16. Mesa de Lemos (Silgueiros, Viseu)

17. Midori (Sintra)

18. Pedro Lemos (Porto)

19. Vista (Portimão)

20. Vistas (Vila Nova de Cacela)

21. William (Funchal)

Bib Gourmand (relação qualidade/preço até €30)

Novidades para 2021

1. Avista (Funchal)

2. Check-In (Faro)

3. O Frade (Lisboa)

4. O Javali (Bragança)

5. Sêmea by Euskalduna (Porto