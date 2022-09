Covid-19. O mapa que mostra o nível de risco dos 308 concelhos do país

Entre os 191 concelhos agora abrangidos pelas regras mais apertadas de controlo da epidemia há seis que estão num patamar extremamente elevado de novos casos de covid-19, acima de 2 mil novos casos por 100 mil habitantes. Paços de Ferreira e Lousada continuam à frente (com mais de 3 mil), seguidos depois de Vizela, Manteigas, Paredes e Penafiel, todos na região Norte. Os dados por concelho divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) já permitem pintar o mapa de todo o país segundo cinco grandes categorias de risco.

Ao fim de três semanas sem divulgar dados por concelho, a DGS incluiu no boletim diário a incidência para os 308 municípios entre os dias 28 de outubro e 10 de novembro. Seguindo a classificação dos níveis de risco utilizada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), os dados permitem concluir que há 27 concelhos com mais de 1000 novos casos por 100 mil habitantes em duas semanas - um nível quatro vezes acima do patamar a partir do qual o Governo considera estar-se perante uma situação de maior gravidade (240 novos casos por 100 mil habitantes).

A disponibilização destes dados também permite perceber que há 15 concelhos no país com uma incidência inferior a 20 novos casos por 100 mil pessoas, sendo que em nove a incidência é mesmo de zero. Na sua grande maioria estão localizados nos Açores. Mas também se junta a esta lista os concelhos de Vidigueira, no distrito de Beja (18), Aljezur (18) e Monchique (0), ambos no distrito de Faro. Contam-se 57 municípios pintados a laranja escuro, representando um quinto do país, com um número de novos casos por 100 mil habitantes que oscila entre 120 e 239, portanto à beira do limite.

Segundo a DGS, a atribuição de um concelho a cada caso é feita com base sobretudo nas moradas de ocorrência identificada no inquérito epidemiológico ou na primeira notificação clínica.

INCIDÊNCIA CUMULATIVA

Corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100000habitantes.

Exemplo: Nos 14 dias anteriores ao dia de análise, 50 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 foram atribuídos a um determinado concelho, com uma população residente de 150000habitantes. Incidência cumulativa a 14 dias = (50/150 000) x 100000= 33,3casos por 100000hab.