Covid-19. Há 72 concelhos com nível “muito elevado” de contágio (veja quais)

O país tem pelo menos 72 concelhos com risco “muito elevado” de infeção pelo novo coronavírus. Em duas semanas, registaram mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes, valor a partir do qual os especialistas afirmam entrar-se em alerta vermelho de propagação do SARS-CoV-2. Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, onde o Governo impôs esta semana o “dever de permanência no domicílio” (ver pág. 17), mas também os municípios contíguos de Paredes ou Penafiel, além de Bragança, Porto ou Lisboa, estão entre os concelhos com maior incidência entre 5 e 19 de outubro, segundo os cálculos feitos pelo Expresso a partir dos boletins da Direção-Geral da Saú­de (DGS), que pecam por defeito, ao não incluírem a totalidade de novas infeções em cada município.

A esmagadora maioria dos 72 concelhos com uma incidência “preocupante”, como classifica Manuel Carmo Gomes, professor de Epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, encontram-se no Norte (ver mapa). Com 1200 casos por 100 mil habitantes, Paços de Ferreira é o concelho com a situação mais grave, mas há outros locais contíguos, como Paredes e Penafiel, com um número de infeções semelhante, mas sem restrições específicas. Há também concelhos com muitos infetados na região da capital, como Lisboa, Loures, Sintra, Cascais ou Vila Franca de Xira, todos com incidência acima dos 200 casos. Noutros municípios mais pequenos, o número de novos casos pode não ser muito alto mas é suficiente para fazer disparar a incidência. É o que acontece, por exemplo, em Alcoutim, Alfândega da Fé, Alvaiázere ou Mogadouro, com surtos recentes em lares ou escolas.