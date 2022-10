Estão aí os quatro novos iPhones: o mini, o normal, o pro e o gigante (e têm todos 5G)

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, e iPhone 12 Pro Max: São quatro os novos iPhones anunciados esta terça-feira à tarde, e têm o primeiro dia do resto da sua passagem pelo mundo das telecomunicações com o início da receção de encomendas agendado para 16 de outubro no caso do iPhone 12 e do iPhone 12 Pro; e para 6 de novembro no caso do iPhone Mini e do iPhone 12 Pro Max.

Já se conhecem os preços dos equipamentos em Portugal: o iPhone 12 Mini tem preços a partir de 829 euros (nos EUA custa 699 dólares, que correspondem a 595 euros). O iPhone 12 custa 929 euros (nos EUA custa 799 dólares, que correspondem a 680 euros). O iPhone 12 Pro tem preços a partir de 1179 euros para (nos EUA são 999 dólares, o correspondente a 851 euros); e o iPhone 12 Pro Max 1279 euros (nos EUA são 1099 dólares, o equivalente 936 euros).

Resta saber se as discrepâncias de valores se devem apenas aos diferentes impostos. Para todo o efeito, importa lembras que no iPhone 12 e iPhone 12 Mini os modelos mais baratos começam 64 GigaBytes (GB) de dados, enquanto nos iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max começam nos 128 GB.

Por falar em valores, as ações da Apple desceram 3,5% na em paralelo aos anúncios dos novos iPhones. O que poderá indiciar que o mercado não recebeu muito bem aquela que é descrita como a maior reformulação dos iPhones desde 2017.

De tanto rumor que circulou nos dias anteriores já não será propriamente uma novidade, mas a "família" iPhone 12 vai mesmo estar apta para se ligar às redes móveis de quinta geração (5G). As velocidades de comunicação dos novos iPhones estão fixadas num máximo de 2 Gbps.

Entre as primeiras novidades, destaque para o ecrã de 6,1 polegadas do iPhone 12, que tem uma cobertura de vidro e cristais de cerâmica produzido pela empresa Corning. Segundo os responsáveis da Apple esta cobertura é quatro vezes mais resistente que a dos telemóveis de outras marcas. O ecrã reproduz imagens em ultra alta resolução (4K).

O iPhone 12 estreia ainda um chip A14 Bionic que os responsáveis da Apple descrevem como o mais poderoso de todos os telemóveis. E que pode mesmo garantir mais 50% desempenho no processamento de gráficos. Os jogos são, de resto, uma das grandes apostas do iPhone 12. A oferta de League of Legends Wild Rift é a prova disso mesmo.

Nas novidades deste "cérebro" tecnológico do iPhone 12 destaque para o motor neuronal e uma segunda geração da arquitetura que promete acelerar a Inteligência Artificial em 70%.

E se o iPhone não vive sem energia aqui vai outra novidade de monta: a introdução do sistema de carregamento por indução eletromagnética MagSafe. O novo sistema de carregamento que funciona como um íman na traseira do telemóvel vai poder ser usado em articulação com capas adaptadas para o efeito.

A Belkin já se juntou à Apple no desenvolvimento de carregadores para mais do que um dispositivo (a Apple mostrou um modelo para carregar dois dispositivos).

E agora mais uma novidade daquelas que eram mais ou menos esperadas - mas que não deixa de ser provavelmente a mais arrojada neste evento do ponto de vista comercial: o anúncio do iPhone 12 Mini. A Apple volta a não poupar na autopromoção e garante que é o mais pequeno 5G dos telemóveis.

Para quem é mais desastrado, o iPhone 12 promete suportar mergulhos até seis metros de profundidade.

Segundo a Apple, o iPhone 12 Mini tem as mesmas características do "irmão" de maior dimensão - mas o ecrã é de 5,4 polegadas.

E agora para algo quase completamente diferente: a apresentação do iPhone 12 Pro e do iPhone 12 Pro Max. O primeiro tem 6,1 polegadas; enquanto segundo tem 6,7 polegadas. Ambos têm como principal atrativo o conjunto de três câmaras de 12 especializadas em diferentes focos na retaguarda (Wide, UltraWide e Telephoto). E ambos têm ecrãs 4K.

Além da app que a Apple disponibiliza para editar fotos, a marca da "maçã" recorda o potencial do processamento do chip A14 Bionic, que se reflete igualmente na qualidade das imagens.

Segundo a Apple, serão os primeiros telemóveis a gravar vídeos em Dolby Vision. E podem gravar a 60 diagramas por segundo. E estão aptos a reproduzir imagem em ultra alta resolução (4K).

Os dois iPhone 12 Pro vão dispor de sensores LIDAR - o que abre caminho à inclusão de artefactos de realidade aumentada ou até a recriação de espaços vazios, para arquitetos e decoradores, entre outras profissões.

Ambos os dispositivos têm molduras de aço inoxidável e aguentam até 30 minutos de baixo de água a profundidades máximas de seis metros.

Uma última palavra para o processador: o A14 Bionic destaque para o facto de ter mais 40% de transístores e ter sido produzido com arquitetura de cinco nanómetros.

em atualização