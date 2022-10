Depressão Alex está a caminho e traz chuva e vento forte

Seis distritos de Portugal continental estão estas quinta e sexta-feira sob aviso amarelo devido a uma depressão no território continental, prevendo-se períodos de chuva e vento fortes, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, a depressão Alex afetará em particular os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu e Guarda, onde a chuva deverá cair com mais intensidade entre as 21h desta quinta-feira e as 6h de sexta-feira.

Prevê-se ainda vento forte nas terras altas, com rajadas até 90/110 quilómetros por hora e no litoral até 70/80 quilómetros por hora entre as 3h e as 15h de sexta-feira.

No comunicado emitido por causa da depressão, o IPMA refere “um aumento significativo da agitação marítima na costa ocidental, em particular entre o início da manhã de dia 2 e a madrugada de dia 3, em especial a norte do cabo Raso, onde a altura significativa das ondas poderá atingir 4 a 5 metros”.

A depressão, diz a mesma nota, “tem associado um sistema frontal de atividade moderada, que se aproximará a partir do final da tarde de dia 1, e irá atravessar todo o território” durante esta sexta-feira, dia em que se prevê “uma descida de temperatura, em especial da máxima, que irá variar aproximadamente entre 12 e 18°C nas regiões a norte do vale do Tejo e entre 18 e 25°C a sul”.