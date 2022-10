Farmácias vão oferecer vacina contra a gripe a 150 mil pessoas

A rede de farmácias comunitárias vai vacinar gratuitamente contra a gripe um total de 150 mil pessoas com mais de 65 anos. A campanha, designada Vacinação SNS Local, tem início no próximo dia 19, em 2750 pontos, praticamente todas as farmácias no país.

A vacinação nas farmácias decorrerá como nos centros de saúde, isto é sem qualquer encargo, e resulta de um programa de colaboração com o Ministério da Saúde, replicando um projeto-piloto nos útimos dois anos em Loures. Ao utente, basta dirigir-se a uma farmácia com o cartão de cidadão.

A operacionalização será feita em regime de parceria com as autarquias prevendo-se um aumento do número de beneficiários além do primeiro contingente.

Além do programa gratuito, as farmácias vão assegurar 500 mil doses para comercialização à restante população.