O Avante! mostrou o futuro? “Nenhum festival grande se consegue fazer com duas mil pessoas no palco principal”

Foi “muito barulho para nada.” O promotor musical Vasco Sacramento passou o fim de semana da Festa do Avante! a trabalhar no seu próprio festival adaptado (Noites F, em Faro), mas o que viu confirma o prognóstico que já tinha dado ao Expresso: o evento “correu muito bem” e as “regras em vigor foram cumpridas, até além do necessário”. “As recentes imagens de Fátima deviam deixar corados de vergonha todos os que fizeram aquela perseguição.”

