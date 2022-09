Ricardo Conde é o novo presidente da agência espacial portuguesa

Ricardo Conde, 54 anos, é o novo presidente da PTSpace, a agência espacial portuguesa, depois da saída da cientista italiana Chiara Manfletti, que esteve a chefiar a organização durante um ano e meio e regressou esta semana à ESA para dirigir o Departamento de Políticas e Programas na Holanda. A assembleia-geral da PTSpace realizou-se nesta segunda-feira e escolheu este membro da direção da agência para presidente interino. Entretanto, será lançado um concurso internacional para a seleção de um presidente efetivo, estando prevista a conclusão do processo no verão de 2021.



Licenciado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, Ricardo Conde tem uma pós-graduação em Tecnologias Espaciais e está ligado ao setor desde 1993 através da participação em vários programas nacionais e internacionais. Antes da PTSpace foi responsável pela área de Desenvolvimento de Negócios de Ground Segment da Edisoft, empresa portuguesa do Grupo Thales (França).



A PTSpace tem como principal objetivo promover e fortalecer o ecossistema e a cadeia de valor do setor espacial em Portugal, de modo a que este tenha impacto na sociedade e na economia nacional e internacional, atuando como uma unidade de negócio e desenvolvimento para universidades, institutos de investigação e empresas. Coordena também a participação portuguesa na Agência Espacial Europeia (ESA) e aconselha o governo português nesta matéria. Por outro lado, em colaboração com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), a Portugal Space gere os fundos da ESA e do Observatório Europeu do Sul (ESO) e representa Portugal nestas organizações internacionais, tal como no recém-criado Conselho de Administração do Telescópio Solar Europeu (EST). E é ainda a representante nacional de Portugal na Comissão Europeia para assuntos relacionados com o Espaço.

Quatro desafios da estratégia nacional para o Espaço

A estratégia nacional "Portugal Espaço 2030" tem quatro grandes desafios para os próximos dez anos:

- "Atlantic Constellation", o desenvolvimento e operação de uma constelação de seis microssatélites até 2025.

- "Digital Planet", uma plataforma digital capaz de integrar múltiplas fontes de dados, incluindo o Espaço. E extrair informação através de tecnologias avançadas como a Inteligência Artificial, incluindo o mapeamento de áreas remotas como o Vale do Côa, para promover novos serviços por todo o país em áreas tradicionalmente não espaciais, como o cadastro do território, mobilidade, agricultura, pescas, segurança, infraestruturas críticas e biodiversidade.

- "Ecossistema 5G", para o desenvolvimento das telecomunicações no Atlântico e nas regiões mais interiores de Portugal.

- Programa Internacional de Lançamento de Satélites dos Açores (AISLP) e construção e operação do Porto Espacial da ilha de Santa Maria, nos Açores.