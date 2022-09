Incêndio de Oliveira de Frades com 40% da área dominada

O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Oliveira de Frades (Viseu) e que alastrou aos concelhos de Sever do Vouga e Águeda (Aveiro) tem quase metade da área dominada, informou ao final desta tarde fonte da proteção civil.

"O incêndio está com cerca de 40% da área dominada e alguma dela já em resolução. Os outros 60% estão ainda ativos", disse o Comandante Operacional de Agrupamento Distrital do Centro Sul da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Luís Belo Costa.

Num ponto de situação feito cerca das 19h00, o comandante disse que o incêndio estava a progredir de uma forma "mais lenta", devido à diminuição da intensidade de vento, esperando que o fogo possa ficar dominado durante a noite.

"A estratégia definida aponta para que durante a noite possamos empenhar os meios com o objetivo de dominar este incêndio, através de um esforço combinado com máquinas pesadas, manobras de fogo feitas por técnicos credenciados pela força especial de proteção civil e o empenhamento das forças dos bombeiros", disse o mesmo responsável.

Apesar de ainda não haver uma estimativa da área ardida, o Comandante Operacional não tem dúvidas de que este será "um dos maiores incêndios do ano".

Referiu ainda que o incêndio, com 13 quilómetros de comprimento em linha reta, está "muito partido pelos diferentes declives", sublinhando que se trata de uma zona com "uma orografia muito complexa de acentuados declives", com as dificuldades que isso implica.

Segundo o comandante, pelas 19h00 estavam mobilizados 795 operacionais de 141 entidades envolvidas, apoiados por 264 viaturas. Durante o dia, estiveram empenhados 14 meios aéreos no combate às chamas.

Esta segunda-feira um bombeiro de 41 anos morreu durante o combate a este incêndio.

Um outro incêndio, a lavrar no concelho de Sever do Vouga, distrito de Aveiro, mantinha, também ao fim da tarde, "três grandes frentes ativas", disse o presidente da autarquia, estimando que o mesmo possa entrar em fase de resolução ainda esta noite.

O incêndio deflagrou na segunda-feira, às 11h24, na freguesia de Arcozelo das Maias, concelho de Oliveira de Frades, tendo depois alastrado para o município de Sever do Vouga.

"Penso que qualquer dos ontos críticos estará em resolução, não imediata, mas com o tempo resolver-se-ão porque está a arder em zonas por onde andou já à volta o incêndio e, portanto, já não tem muito mais para arder", afirmou o autarca.

Mais de 1.700 operacionais estavam, cerca das 22h50h, envolvidos no combate a 39 incêndios rurais, de acordo com a informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).