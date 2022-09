Deitar uma beata ao chão vai custar até €250

A partir da próxima sexta-feira, quem atirar uma beata de cigarro, charuto ou equivalente para o chão poderá ter de pagar uma multa que varia entre 25 e 250 euros. Também os donos de estabelecimentos comerciais (cafés, bares, restaurantes ou centros comerciais) ou os responsáveis por alojamentos locais, atividades lúdicas, plataformas de embarque de transportes públicos ou espaços universitários, que não colocarem cinzeiros ou outros equipamentos para as beatas podem incorrer em coimas entre 250 e 1500 euros. Termina no fim da semana o regime transitório que decorreu desde a entrada em vigor da chamada “lei das beatas”, publicada a 3 de setembro de 2019. O objetivo é reduzir a pegada destes resíduos plásticos no ambiente.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.