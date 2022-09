Estado gasta 41% do dinheiro destinado à saúde com privados

Os hospitais privados recebem 22,5% de todo o dinheiro do Estado destinado à saúde. Esta é uma das conclusões da análise da Conta Satélite da Saúde, do Instituto Nacional de Estatística, feita pelo “Jornal de Negócios” numa altura em que o Governo está prestes a começar as negociações sobre o Orçamento.

No total, as administrações públicas gastaram em 2018 (últimos dados disponíveis) 12.444,44 milhões de euros em prestação de cuidados de saúde, e desses, 5.055,7 milhões vão para entidades privadas, sobretudo para a comparticipação de medicamentos e bens médicos nas farmácias e outros retalhistas. Além da fatia de 22,5% nos hospitais privados, há 20% dos fundos que vão para os consultórios e gabinetes médicos. Os privados dependem em larga medida do dinheiro público, seja diretamente do SNS, ADSE, Segurança Social ou por deduções fiscais.

Isto significa que 59% do orçamento fica no Estado: 7.308 milhões de euros. Deste montante, a maior parte é para hospitais públicos (78%), e 18% vai para centros de saúde, conclui o “Negócios”.