Mitos da História. 10 mistérios que abalaram o mundo

A coletivização forçada da agricultura e a repressão do autonomismo ucraniano na época estalinista levaram à fome e, pelo menos, a dois milhões de mortos. Houve casos de canibalismo, o que poderá ter originado o mito dos comedores de criancinhas da propaganda anticomunista. As simpatias de intelectuais europeus pela revolução soviética levaram, durante décadas, à minimização dos acontecimentos.

Hitler chegou ao poder por meios democráticos? Venceu eleições em 1932 mas sem maioria para governar sozinho. As milícias nazis intimidavam na rua e condicionavam as campanhas eleitorais. Chanceler em 1933, nomeia Goering ministro do Interior, que põe a polícia da república ao serviço dos nazis, iniciando-se as prisões e o desmantelamento dos outros partidos.