Quatro baleados em desordem no Bairro Padre Cruz (Lisboa). Feridos deslocaram-se a seguir de carro particular até ao hospital

Quatro pessoas foram baleadas numa desordem no Bairro Padre Cruz, em Lisboa, ocorrida esta quinta-feira cerca das 15h20, revelou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. De acordo com a mesma fonte, a PSP foi chamada devido a "uma desordem entre vários indivíduos" no bairro, na freguesia de Carnide.

Entretanto, em declarações à Lusa, o comissário Artur Serafim disse que os quatro envolvidos, baleados com armas de fogo "nos membros superiores e inferiores", deram entrada nas urgências do Hospital de Santa Maria "em viatura particular", não apresentando ferimentos graves. Os baleados têm idades entre os 27 e os 35 anos, segundo a PSP.

Artur Serafim adiantou que a PSP desconhece ainda a origem da ocorrência, bem como o número total de envolvidos. "Temos conhecimento de que foram várias pessoas envolvidas, desconhecemos o número porque quando chegámos ao local já nada estava a ocorrer." O comissário referiu que também a Polícia Judiciária foi acionada para o local, permanecendo pelas 18h vários meios a policiar o bairro.