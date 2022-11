Há uma portuguesa entre os milhares de feridos da explosão de Beirute

Pelo menos uma portuguesa ficou ferida na sequência da violenta explosão que esta terça-feira aconteceu no porto de Beirute, no Líbano. A informação foi confirmada ao Expresso pela secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, depois de a notícia ter sido avançada pela SIC Notícias.

“Não temos até ao momento conhecimento de portugueses feridos, com exceção do caso já noticiado”, referiu Berta Nunes. De acordo com a SIC Notícias, a portuguesa sofreu ferimentos ligeiros e já se encontra em casa após ter recebido assistência hospitalar.

A situação está a ser acompanhada pelas autoridades portuguesas através da embaixada de Portugal em Nicósia (Chipre), uma vez que não há representação diplomática portuguesa em território libanês. A secretaria de Estado está “em contacto com diversos interlocutores, designadamente com autoridades locais, com a embaixada do Líbano em Nicósia e com a delegação da União Europeia”.

Uma forte explosão foi sentida durante a tarde desta terça-feira em Beirute, junto ao porto. Até ao fecho deste texto estavam confirmadas pela autoridades de saúde libanesas mais de 70 mortos e de 3000 feridos. O mais provável, refere ainda o Governo do Líbano, é que a explosão tenha sido provocada pelo material altamente explosivo que se encontrava guardado há vários anos num armazém.