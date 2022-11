Crise: 60 a 80% dos clubes noturnos “vão desaparecer” até ao final do ano

As recentes medidas do Governo que permitem que os bares e discotecas possam funcionar como pastelarias e cafés sem que tenham de alterar oficialmente a sua atividade, que entraram esta semana em vigor, “não é a solução” para salvar o sector dos estabelecimentos de diversão noturna. Esta é a posição de duas das principais associações do sector que representa os clubes noturnos.

