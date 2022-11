Polícia: cadela labrador foi o motivo do homicídio de ator em Moscavide. Família insiste em racismo

A cadela Labrador de Bruno Candé Marques terá sido o motivo das desavenças que levaram ao homicídio do ator de 39 anos na rua principal de Moscavide (Loures) no último sábado ao início da tarde. O suspeito do homicídio é um enfermeiro reformado com 76 anos, que baleou Bruno Candé Marques com pelo menos três tiros à queima-roupa.

