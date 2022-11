As imagens de uma noite de trovoada (que pode repetir-se esta terça-feira)

Setenta e seis ocorrências foram registadas pela Proteção Civil até à manhã desta terça-feira, boa parte relacionada com a trovoada que se fez sentir durante a noite e provocou dezenas de ignições. Os distritos de Castelo Branco (16), Santarém (8), Lisboa (5) e Setúbal (5) foram os mais afetados.

“Estas ignições foram devido à trovoada que se fez sentir, e que foram fazendo dispersar os meios ao longo dos vários distritos, mas felizmente só há a registar danos materiais de floresta", disse à Lusa o comandante Carlos Pereira, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC).

O responsável acrescentou ainda que, pelas 8h, a ocorrência que merecia mais atenção era o incêndio de Vila Velha de Ródão, em Castelo Branco, onde segundo o site da ANPC estavam 56 homens, acompanhados de 14 viaturas. “Os trabalhos estão a decorrer favoravelmente e, dentro de pouco tempo, será dominado o incêndio”, disse, sublinhando que não houve outros danos à exceção dos florestais, por causa das ignições.

O cenário pode repetir-se esta terça-feira, o que leva o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a por sob aviso amarelo 12 distritos: Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Portalegre, Beja, Lisboa, Leiria, Santarém e Castelo Branco. Vai estar em vigor até às 00h de quarta-feira. O aviso amarelo, o terceiro mais grave numa escala de cinco, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

marta brito

Também as altas temperaturas previstas para as próximas horas são motivo de alerta e, como tal, o IPMA também pôs sob aviso amarelo todo o território continental devido ao tempo quente - escapa apenas a região do Algarve, que se mantém a verde. Deve manter-se até ao início da noite desta terça-feira.

As temperaturas vão rondar, e em muitos casos ultrapassar, os 30 graus de máxima. Évora e Santarém são os distrito mais quentes e podem chegar aos 37 graus.

Quanto à radiação ultravioleta, apenas os distritos de Coimbra e Castelo Branco, com nível elevado, escapam ao risco muito elevado que apresenta o resto do país. Nestas situações é aconselhada a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, e que se evite a exposição das crianças ao sol.