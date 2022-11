A Solar Orbiter já mandou postais de fogueiras. E há portugueses com razões para sorrir

Qualquer semelhança entre o itinerário da Solar Orbiter e uma excursão de férias poderá ser apenas coincidência. Em novembro de 2021, a sonda criada em parceria pelas agências espaciais europeia e americana (ESA e NASA) deverá aproximar-se de Vénus para ganhar balanço e seguir viagem, e, em março de 2022, será a vez de fazer uma “razia” à Terra com o mesmo propósito de ser impulsionada pela atmosfera local antes de rumar a uma órbita que permitirá posicionar-se a cerca de 42 de milhões de quilómetros de distância do Sol – menos de um terço da distância entre Terra e Astro-Rei. A jornada ainda está no início, mas o orbitador já mandou os primeiros “postais” deste exótico local. E foram as “fogueiras” que deram que falar nas primeiras imagens captadas por uma missão espacial que tem um contributo português bem acima da média.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler