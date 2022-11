Não, o seu telefone não está com um problema - é mesmo do WhatsApp

Caso não consiga enviar ou receber mensagens no WhatsApp é porque o problema é mesmo da aplicação e não do seu telefone: a aplicação de mensagens, que pertence ao Facebook, deixou de funcionar esta terça-feira durante pelo menos uma hora e permaneceu instável a seguir.

Esta é a segunda vez no espaço de dias em que aplicações dependentes do Facebook têm problemas. Na semana passada uma série de aplicações que usam log in do Facebook - como o Spotify, por exemplo - começaram a crashar em iOS, o sistema operativo dos iPhones. Mesmo quem usasse o email para fazer log in no Spotify não conseguia utilizar a app de música - a única maneira de ouvir canções era mesmo colocar o iPhone em modo avião e aí sim a app já abria.

Há um ano o WhatsApp também esteve em baixo durante cerca de duas horas. Nessa altura, o próprio Facebook e o Instagram também estiveram em baixo.

O WhatsApp tem cerca de dois mil milhões de utilizadores e é das aplicações de mensagem mais populares no mundo.