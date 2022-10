38°55’41.0”N 9°00’17.5”W: aqui começa a viagem de uma família que vai dar a volta ao mundo num veleiro

Junto ao rio, uma porta de alumínio com uma janela. Por trás do vidro está Alice - tem a garotice nos olhos mas a postura e o comportamento de alguém com mais uns quantos anos do que os dez que tem. Sorri e abre a porta. Afinal são duas que nos esperam: Alice traz Teresa pela mão. É menos morena e está naquela idade entre deixar de ser bebé e começar a ser menina. Usam vestidos leves que caem sem pesar - ali está muito calor, o sol já vai alto e a temperatura passou os 30 graus há um bom pedaço. “Cuidado com a porta”, alerta a mais velha à mais nova. Volta a sorrir, um convite para passarmos para lá da porta, onde caminham sempre com os pés nus e nos guiam pelo cais de madeira como se fosse o corredor de casa. E de certa forma tem sido. Ali, na marina de Alhandra, os Saldanha Pisco preparam-se para a maior viagem das suas vidas (literalmente e figurativamente): vão dar a volta ao mundo de veleiro.

