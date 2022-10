A aplicação Info Praia já “foi descarregada por 243 mil pessoas” e só no passado sábado “foi usada por mais de 105 mil utilizadores diferentes”, de acordo com os números da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Depois de um arranque com alguns soluços, a Info Praia tem sido melhorada, com maior facilidade na pesquisa por nome ou por localização. E, além de informação sobre a qualidade da água balnear, passou a incluir dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera sobre o vento, a temperatura da água do mar e a ondulação.

Para registar o nível de ocupação, a APA articula a informação que lhe chega da Autoridade Marítima, dos municípios e dos concessionários com a que recebe da Fundação Vodafone e da MEO, com base num sistema smartCrowd e num algoritmo que conta o número de telemóveis nas praias, e ainda nos dados das beachcams (sem imagem) e de cancelas virtuais.

Estes meios tecnológicos estão a ser utilizados em 14 praias de Cascais, 22 de Almada, em quatro de Oeiras, e na praia de Portimão. O objetivo da APA é chegar a julho com “mais de 150 câmaras com reporte automático”.

“Está-se sempre a melhorar e aperfeiçoar o sistema, à medida que as épocas balneares se vão iniciando, mas não ignoramos que em julho e agosto vai ser posto à prova o que temos andado a fazer”, assume o vice-presidente da APA José Pimenta Machado.

A época balnear já abriu oficialmente em 253 praias costeiras e começou este sábado nas restantes, localizadas sobretudo no centro e norte do país.