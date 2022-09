Praias Só 150 de 390 praias costeiras começam a época balnear este sábado

Se a partir deste sábado chegar à sua praia e encontrar à entrada uma bandeira triangular vermelha de 83x74x83 centímetros, deverá procurar outro destino. O melhor mesmo será consultar antes a aplicação Info Praia e verificar se já está a funcionar a sinalização de ocupação das 150 praias costeiras do continente que abrem hoje a época balnear.

Estas praias correspondem a 38% das zonas balneares costeiras nacionais: 113 são no Algarve, 22 no concelho de Almada, 14 no de Cascais e a mais a Norte é a da Vila da Nazaré.

