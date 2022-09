TAP desvia passageiros do Porto para Lisboa sem aviso prévio

O plano de retoma de rotas da TAP em agosto prevê o restabelecimento de 55 ligações internacionais em Lisboa, mas apenas quatro no Porto.

O “Jornal de Notícias” esta sexta-feira conta o caso particular da rota Genebra-Porto ou Porto-Genebra, essencial para muitos emigrantes portugueses que visitam o país durante o verão, e que foi cancelada.

Os passageiros que já tinham viagem marcada estão a ser “transferidos” para Lisboa sem serem consultados. Chegados à capital, a TAP irá proporcionar, então, um voo ligação para o Porto, explicou fonte da companhia ao Expresso.

Recorde-se: o plano de retoma de voos da TAP até julho gerou polémica e forçou a companhia aérea a recuar, devido ao que os críticos consideram ser uma desproporcionalidade entre o restabelecimento de voos na capital do país e na região norte de Portugal.

Apesar das críticas do Governo, o número de ligações retomadas continua a ser bastante mais significativo em Lisboa do que no Porto.