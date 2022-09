“As pessoas estão a vir para a rua de bicicleta” e as mulheres lideram o pelotão

A pandemia parou o mundo, mas a sociedade aproxima-se lentamente da meta de um novo normal. A terceira fase de desconfinamento em Portugal começou esta semana e “as pessoas estão a vir para a rua com a bicicleta”. Quem o diz, ao Expresso, é José Manuel Caetano, um homem que tem “a idade do espírito, mas não a do físico”, cheio de pedalada para presidir há mais de 20 anos à Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB), associação com aproximadamente 37 mil associados. Os veículos a pedal para uso citadino lideram o pelotão da procura e a camisola amarela pertence às mulheres, “as que estão a aderir mais”, complementa o dirigente.

