As 15 perguntas (ainda sem resposta) no caso do homicídio da menina de Peniche

Sandro Bernardo, pai de Valentina, a menina de 9 anos encontrada morta na Serra d'El Rei, zona centro, confessou o homicídio da filha à Polícia Judiciária. Na quinta-feira, tinha alertado as autoridades de que a menor tinha desaparecido de casa, situada no bairro do Capitão, em Atouguia da Baleia (Peniche). A investigação evoluiu rapidamente noutra direção e concluiu que o homem, de 32 anos, foi o autor do crime. Ainda não se sabe com exatidão como terá matado a criança e quais as razões que levaram à execução do crime. Também está ainda por definir o papel da madrasta, Márcia, de 38 anos, neste caso. Os dois suspeitos foram detidos. O Expresso deixa quinze perguntas ainda sem resposta sobre o homicídio de Peniche.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler