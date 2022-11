Covid-19. Lotação dos autocarros a dois terços só permite 80 cm de distância entre passageiros

Um autocarro comum tem 85 lugares e com a lotação limitada a dois terços transporta 56 passageiros, o que permite um distanciamento social de 80 centímetros, que é menos de metade do recomendado como distância de segurança entre pessoas num mesmo espaço. Desde o início do estado de emergência os transportes circularam com a lotação a um terço, o que ainda assim só permitia 1,10m de distância. Para cumprir os dois metros recomendados cada autocarro teria de andar quase vazio, com apenas oito passageiros.

“É preciso que a utilização de máscaras seja obrigatória, para complementar o distanciamento possível nos transportes”, defende Filipe Moura, especialista em mobilidade, professor no Instituto Superior Técnico (IST) e autor dos cálculos do distanciamento possível para diferentes níveis de ocupação de um autocarro da Carris. Com 80% da sua lotação (68 pessoas), o espaço entre passageiros ronda os 70 centímetros. Se o autocarro for cheio, com os 50 lugares sentados e 35 em pé todos ocupados, o distancia­mento entre as pessoas não vai além dos 60 centímetros.

