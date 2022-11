Com Portugal confinado, cibercrime cresce até 300%

Os ataques aos sistemas informáticos de instituições públicas e privadas têm aumentado nas últimas semanas. A Procuradoria- -Geral da República já alertou que os cibercrimes multiplicaram-se desde o início da pandemia e poderão aumentar em 300% até ao final de abril.

O cibertaque à EDP está a ser investigado pelo DIAP de Lisboa. O mesmo grupo de hackers tentou depois atacar os sistemas da Altice, sem sucesso. “A PJ regista uma subida nos ataques informáticos, nas tentativas de ataques ou nos pedidos de resgate a empresas”, refere fonte da Judiciária. O teletrabalho também é um alvo apetecível para hackers. Mas as potenciais vítimas estão mais atentas a e-mails ou SMS duvidosos e fazem cada vez mais denúncias. Segundo a PGR, foram recebidas 162 queixas, menos 30 do que o total do ano passado.