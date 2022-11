Loading...

Sociedade Colisão entre alfa pendular e camião faz um morto e três feridos

A vítima mortal é o condutor do camião, os três feridos são passageiros do alfa pendular. Ligação na Linha do Norte está interrompida devido ao acidente na passagem de nível do Peso, em Santarém

22 Abril 2020 19:44