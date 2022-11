Covid-19. Região Centro com maior proporção de idosos infetados

“A proporção de doentes covid-19 com mais de 70 anos e, em especial, com 80 ou mais anos, é superior na região centro, quando comparada com as restantes regiões de saúde. Um envelhecimento demográfico mais acentuado pode explicar parte da diferença”, avança Ana Paula Rodrigues, médica de Saúde Pública no Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Nos números desta região incluem-se, por exemplo, as 15 mortes num lar em Aveiro e outros dez óbitos em instituições de Ílhavo, Albergaria-a-Velha e Estarreja. À região pertence também o concelho de Ovar, em estado de calamidade pública, com uma cerca sanitária prolongada por mais uma semana e 14 mortes confirmadas.

