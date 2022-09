Sobe para 31 número de infetados em Portugal. Seis são crianças

Segundo os dados da DGS, do total de casos 6 estão hospitalizados em Lisboa, no Hospital Curry Cabral e no Dona Estefânia, onde este domingo foi admitido um jovem aluno da Amadora, um em Coimbra e 22 no Porto, 6 dos quais no Santo António e os restantes no São João.

O boletim divulgado ao final da tarde revela ainda que tosse, febre e dores musculares são os principais sintomas dos portugueses infetados. Fica ainda a saber-se que neste momento existem quatro cadeias de transmissão ativas, o que significa que quatro doentes estão na origem da propoagação do vírus, sobretudo em meio familiar e em contexto laboral.

Entretanto, às 22h, o Expresso soube que mais uma criança foi diagnosticada no Hospital de Dona Estefânia com covid-19. Trata-se de uma jovem com ligação à professora que dá aulas em duas escolas da Amadora e que ficou infetada numa viagem de férias a Itália,