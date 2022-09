Coronavírus. Três crianças infetadas e hospitalizadas em Lisboa

Duas crianças em idade escolar foram este domingo internadas no Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, com a infeção pelo covid-19. As informações disponíveis revelam que os dois casos são uma aluna de uma escola em Portimão, no Algarve, e um aluno da Escola Básica 2/3 Roque Gameiro, na Amadora, onde já estavam alunos em isolamento profilático devido à infeção de uma professora.

As medidas que a Direção-Geral da Saúde iniciou este sábado na região Norte, levando ao encerramento de estabelecimentos de ensino, podem agora ser revistas e alargadas nas próximas horas. As duas escolas poderão vir a ser também encerrada para quarentena de todos os alunos, professores e funcionários.