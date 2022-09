Médicos denunciam falhas no plano de combate ao coronavírus

“Fiquei a saber pela comunicação social que o hospital onde trabalho é de referência para a crise sanitária Covid-19. Nesse dia, na minha enfermaria, entre outras coisas, faltavam dispositivos básicos de proteção entre camas solicitados há meses. Os profissionais não sabem o que fazer. Fiquei a saber que há 34 quartos de isolamento onde ficarão os casos suspeitos e os infetados, mas nesse dia existiam na realidade seis quartos de isolamento em pressão negativa, cinco ocupados por doentes sem indicação por não haver vaga na enfermaria. Em todos os internamentos de adultos, havia 14 quartos de uma só cama, onde se pode fazer isolamento ‘assim-assim’, e 11 estavam ocupados. No mesmo dia desta ‘propaganda’, tive de recusar duas transferências dos cuidados intensivos por não ter cama onde colocar os doentes.” O desabafo é feito por um pneumologista e faz eco do sentimento de muitos profissionais dos maiores hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a quem caberá cuidar dos infetados.

O especialista questiona ainda: “Como é possível ser hospital de referência por decreto e sem qualquer reforço efetivo na capacidade técnica e humana, que se encontra nos limites para a atividade diária?” Sem resposta, faz um lamento. “A quem tem de lidar cara a cara com o problema, resta a velha competência do desenrasca, acrescida das guidelines da sorte e do ‘Deus nos acuda’.” Em todos os sectores da Saúde o alerta é o mesmo: o plano para travar o vírus tem brechas. É preciso reforçar tudo — informação, liderança, coordenação, autonomia de gestão, verbas, recursos humanos, instalações e materiais — e rápido. O Covid-19 já provou ser veloz.

