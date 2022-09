PSP investiga videoclip de músico francês gravado no Porto por “incitamento à violência”

A mais recente música do rapper francês Sofiane está a ser investigada pela PSP. O videoclip de “Des Malades” (“Os Doentes”, em português) é passado nos bairros do Cerco e Pasteleira, no Porto, e nas imagens é possível ver Sofiane, acompanhado por dois outros rappers, Sifax e Zeguerre, a juntar-se a um grupo do que aparentam ser adeptos do FC Porto, exibindo armas de fogo e utilizando-as com disparos para o ar.

Numa nota enviada à comunicação social, a PSP informa que, “através do conhecimento da área geográfica em causa, foi já possível proceder à identificação de vários participantes no vídeo”. A investigação da polícia fez-se necessária “por estarem em causa factos suscetíveis de enquadramento criminal, nomeadamente, devido à exibição de armas de fogo e ao incitamento à violência”.

“Des Malades” está nos trending videos do YouTube, contando já com mais de três milhões de visualizações e arranca com a exibição de uma bandeira portuguesa. Durante o vídeo, por várias vezes são mostradas armas e dados tiros para o ar por participantes, muitos deles vestidos com camisolas do FC Porto — incluindo o próprio Sofiane, que nas costas apresenta a alcunha “Fianso”. A música termina mesmo com a entoação de cânticos de apoio ao clube e de ataque ao rival SL Benfica.

A PSP garante que “irá manter-se atenta, desenvolvendo as medidas de polícia que venham a ser consideradas necessárias a garantir a tranquilidade e a segurança”.