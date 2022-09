Um esteve em Itália, o outro em Espanha: o que se sabe dos infetados por Covid-19 em Portugal

Após pelo menos 73 casos com resultado negativo – registados no boletim informativo da Direção-Geral da Saúde divulgado ao final da tarde de domingo –, foram confirmados esta segunda-feira os dois primeiros cidadãos em território nacional com coronavírus. A ministra da Saúde, Marta Temido, e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, revelaram a informação mas poucos dados sobre os pacientes.

O primeiro caso confirmado é de um homem de 60 anos, médico no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel. Esteve no norte de Itália de férias no final de fevereiro e começou a ter sintomas no sábado. O seu estado de saúde é “estável”, foi adiantado na conferência de imprensa, e está internado no Hospital de Santo António, no Porto.

O outro homem, cujo resultado positivo só foi confirmado definitivamente por contra-análise divulgada já da parte da tarde, tem 33 anos, reside nos arredores do Porto e começou a sentir os primeiros sintomas de Covid-19 na quarta-feira. Tinha estado em Valência, Espanha, onde, de acordo com a informação mais recente do Ministério da Saúde do país, há 13 casos confirmados.

De acordo com o “Jornal de Notícias”, trabalha no ramo da construção civil e está internado no Hospital de São João, no Porto.

Ambos os casos foram identificados no domingo, confirmou a ministra Marta Temido. Os “contactos próximos” destes dois homens estão “em vigilância”.