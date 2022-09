Coronavírus. “O Luis Sepúlveda estava bastante constipado quando nos despedimos”: festival Correntes d’Escritas vai contactar “toda a gente”

Manuela Ribeiro, da organização do festival Correntes d'Escritas, diz ao Expresso que foi “apanhada de surpresa por esta situação”, após ter sido noticiado que Luís Sepúlveda está infetado com coronavírus. “Após ter contactado a linha SNS24, vou estar atenta a qualquer sintoma ou qualquer sinal. Parece-me muito clara a nossa obrigação de informar todas as pessoas que estiveram envolvidas no festival, desde escritores a público... toda a gente, no fundo. Iremos ter uma ideia mais clara do que fazer após reunião com o vereador da Câmara Municipal", diz ao Expresso Manuela Ribeiro.

A organizadora do festival refere ainda que “o Luís já estava bastante constipado quando nos despedimos”. “Mas ninguém sabe de onde poderá ter vindo o vírus - ou até que o tenha contraído mais tarde, inclusive”, acrescenta.

Luis Sepúlveda encontra-se atualmente hospitalizado nas Astúrias, em Espanha, depois de ter sido confirmado que contraiu coronavírus (do qual quase 40 mil pessoas em todo o mundo já recuperaram). A mulher do escritor, citada pela imprensa espanhola, assegura que Luis Sepúlveda "está bem" e refere que os primeiros sintomas surgiram depois de terem regressado de Portugal, onde estiveram no Corrente d'Escritas entre 18 e fevereiro e 23 de fevereiro.

O hospital onde o escritor chileno se encontra revelou que Luis Sepulveda não apresentou quaisquer sintomas graves até dia 25. Dois dias depois dirigiu-se a um centro privado de saúde após ter evidenciado indícios de pneumonia. Os resultados dos exames foram conhecidos este sábado e confirmaram a infeção por coronavírus. O estado de saúde atual do escritor é tido como “estável” - refira-se novamente que quase 40 mil pessoas em todo o mundo já recuperaram da infeção.

Após ter sido detetada a infeção de Luis Sepúlveda foram imediatamente ativados os protocolos de segurança, tendo sido imediatamente transferido para outra unidade de saúde. A mulher do escritor já fez testes para despistar a doença mas os resultados ainda não são conhecidos.

As autoridades das Astúrias já contactaram pessoas do círculo de relacionamentos do escritor e da mulher, de forma a apurar eventuais sintomas de contágio. O jornal espanhol El Comercio refere mesmo que "quatro ou cinco" dessas pessoas vão ficar em isolamento.

O hospital onde o escritor se encontra também anunciou que todos os profissionais de saúde que contactaram com ele vão ficar em quarentena.