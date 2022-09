Luis Sepúlveda infetado com coronavírus. Sintoma mais grave surgiu após visita a Portugal

Luis Sepúlveda encontra-se atualmente hospitalizado nas Astúrias, em Espanha, depois de ter sido confirmado que contraiu coronavírus (do qual quase 40 mil pessoas em todo o mundo já recuperaram). A mulher do escritor, citada pela imprensa espanhola, assegura que Luis Sepúlveda "está bem" e refere que os primeiros sintomas surgiram depois de terem regressado de Portugal, onde estiveram no Corrente d'Escritas entre 18 e fevereiro e 23 de fevereiro.

O hospital onde o escritor chileno se encontra revelou que Luis Sepulveda não apresentou quaisquer sintomas graves até dia 25. Dois dias depois dirigiu-se a um centro privado de saúde após ter evidenciado indícios de pneumonia. Os resultados dos exames foram conhecidos este sábado e confirmaram a infeção por coronavírus. O estado de saúde atual do escritor é tido como “estável” - refira-se novamente que quase 40 mil pessoas em todo o mundo já recuperaram da infeção.

Após ter sido detetada a infeção de Luis Sepúlveda foram imediatamente ativados os protocolos de segurança, tendo sido imediatamente transferido para outra unidade de saúde. A mulher do escritor já fez testes para despistar a doença mas os resultados ainda não são conhecidos.

As autoridades das Astúrias já contactaram pessoas do círculo de relacionamentos do escritor e da mulher, de forma a apurar eventuais sintomas de contágio. O jornal espanhol El Comercio refere mesmo que "quatro ou cinco" dessas pessoas vão ficar em isolamento.

O hospital onde o escritor se encontra também anunciou que todos os profissionais de saúde que contactaram com ele vão ficar em quarentena.