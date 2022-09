Afinal Adriano Maranhão não está infetado com o coronavírus

Hospitalizado no Japão depois de ter estado de quarentena no cruzeiro Diamond Princess, as análises ao português Adriano Maranhão não detetaram a presença de Covid-19.

O canalizador português tinha estado isolado durante quatro dias no navio de cruzeiro depois de serem detetados sintomas. Foi posteriormente transferido para um hospital no Japão.

A mulher de Maranhão já afirmou que o marido teve alta hospitalar. Posteriormente, foi a vez de Adriano Maranhão confirmar aos jornalistas que os resultados tinham dado negativo e que iria sair do hospital japonês onde tem estado internado. É provável que regresse a Portugal nos próximos dias.

Há um outro cidadão português hospitalizado no Japão com Covid-19.