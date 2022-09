Diretora-geral da Saúde: “Prevemos 21 mil casos de coronavírus em Portugal na semana mais crítica”

Líder da estratégia para travar a epidemia de Covid-19 em Portugal, Graça Freitas, 62 anos, admite que, no pior cenário, um milhão de portugueses possam vir a ser infetados, 20% dos quais com gravidade. Não esconde que é uma questão de tempo até à deteção dos primeiros casos.

A diretora-geral da Saúde confessa que o que mais teme é “o comportamento humano” nesta que diz ser “a primeira epidemia online”.

