Coronavírus. Infeção reaparece em casos curados

Análises a doentes chineses supostamente já curados voltaram a ser positivas. Houve reinfeção, o vírus não desapareceu totalmente do organismo dos infetados ou é um novo Covid-19? Ninguém sabe, mas todos os peritos estão a tentar saber.

O alerta para a ‘ressuscitação’ do vírus em pessoas sem sintomas ou sinais imagiológicos nos pulmões 14 dias depois de terem sido infetadas e já dadas como curadas está a ser feito por peritos do Centro de Controlo e Prevenção de Epidemias de Guangdong, fronteira com Macau. Segundo os estudos, 13 doentes com alta hospitalar voltaram a ter resultados positivos em análises às fezes.

Os doentes não tinham, ainda assim, sintomas da doença e está por saber se o vírus encontrado estava vivo e capaz de infetar. Segundo a Universidade Médica de Cantão, a via fecal poderá ser outra fonte de contágio, além das gotículas por via área, e os doentes devem ficar sob vigilância além dos 14 dias até agora indicados.

