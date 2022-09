Restantes portugueses a bordo do Diamond Princess não estão infetados

"De acordo com informação das autoridades japonesas, os outros quatro tripulantes de nacionalidade portuguesa apresentam testes negativos", diz o comunicado da Direção-Geral de Saúde (DGS).

No mesmo documento, a DGS esclarece que o único cidadão português contaminado, Adriano Maranhão, "permanece assintomático e em isolamento para prevenção do contágio a outras pessoas".

"As pessoas com testes positivos a bordo deste navio têm sido transferidas para um hospital de referência no Japão, de acordo com prioridade do seu estado clínico e cumprindo o protocolo estabelecido neste país", lê-se ainda no comunicado.