Covid-19. Caso suspeito no Hospital de São João, vindo de Milão

Há um novo caso suspeito de infeção por coronavírus internado no Porto. O paciente está internado no hospital de São João. Trata-se de uma pessoa que esteve recentemente em Milão, onde já faleceram duas pessoas.

De acordo com um comunicado da Direção-Geral de Saúde, divulgado ao início da noite deste domingo, o paciente “fica internado” até serem conhecidos os resultados da análise de despiste.

As ”colheitas de amostras biológicas” foram feitas no hospital de São João e serão transportadas para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, único local do país com capacidade para fazer esta análise.

Os resultados devem ser conhecidos durante o dia de segunda-feira.

Este é 13º caso suspeito em território português

Este é o 13.º caso suspeito de infeção com Covid-19 detetado em Portugal. Todos os outros 12 casos suspeitos foram testados e os resultados deram negativos.

Recorde-se que o grupo de 20 cidadãos portugueses repatriados da cidade de Wuhan, berço da epidemia, testaram todos negativo para a infeção por coronavírus depois de terem feito 14 dias de isolamento no Hospital Pulido Valente, em Lisboa.

Designer Alexandra Moura é ‘vítima’ colateral

O desfile da coleção de Alexandra Moura, na Semana de Moda de Milão, marcado para esta segunda-feira, vai decorrer à porta fechada, sem a presença de compradores e da imprensa.

A decisão integra-se no âmbito das medidas para contenção do novo coronavírus, tomadas pelo Governo Italiano, que levaram o estilista Giorgio Armani a restringir o acesso ao desfile e a organização da Semana de Moda de Milão a optar pela apresentação de portas fechadas, com transmissão pelas redes sociais.