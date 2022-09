Agente da PSP detido nos Açores

A PSP deteve um agente na ilha das Flores esta madrugada depois do suspeito ter provocado desacatos numa discoteca.

De acordo com fonte oficial da PSP, quando o agente foi levado para uma esquadra, conseguiu apropriar-se de uma arma de fogo, tendo-se barricado no interior das instalações policiais.

Duas horas após a detenção, por volta das 7h45, o suspeito acabou por se render, sendo demovido pelos agentes da esquadra da ilha das Flores.

Amanhã, segunda-feira, o agente que provocou os desacatos no espaço de diversão noturna vai ser presente a um juiz para primeiro interrogatório, ficando a conhecer as medidas de coação. A PSP abriu entretanto um inquérito interno para averiguar o que se passou no interior da esquadra da ilha das Flores e como foi possível que o agente em causa tivesse acesso a uma arma de fogo.