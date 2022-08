Falta de professores está à porta

Entre os 363 professores do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, em Vila Real, apenas dois têm menos de 40 anos. “Não sei o que é ter professores mais jovens na escola. Há já muito tempo que não tenho nenhum”, desabafa a diretora Carla Teixeira. E é entre os educadores de infância e professores do 1º ciclo que o envelhecimento é mais acentuado. “Alguns já são avós e têm a seu cargo turmas de 25 crianças. Ainda que muitos estejam totalmente aptos, obviamente o cansaço é maior e os problemas de saúde surgem com mais frequência, levando a um maior absentismo.”

Atualmente, e segundo um levantamento feito no final do ano passado pela Fenprof, já há escolas sem profissionais abaixo dos 40 anos e com um terço acima dos 60. Nos casos mais extremos, como em Vila Real, a média de idades chega aos 57. E mais cedo do que tarde muitos destes professores vão reformar-se.

