Peritos nacionais reúnem-se para avaliar coronavírus

Um grupo de 20 responsáveis institucionais e especialistas clínicos reúnem-se na tarde desta terça-feira para avaliar as medidas necessárias face à atual situação de emergência pública provocada pela disseminação do novo coronavírus. A reunião técnica tem lugar na Direção-Geral da Saúde, com a presença da ministra da Saúde, Marta Temido, e do secretário de Estado da Saúde, António Sales.

O Conselho Nacional de Saúde Pública, órgão consultivo do Governo, deverá analisar as medidas já tomadas para prevenir e conter a nova infeção com origem na China e preparar o plano seguinte. Alguns dos peritos afirmaram ao Expresso que a sessão deverá servir para mais do que um mero balanço sobre a atual situação.

Portugal não tem até à data qualquer caso confirmado e, por isso, beneficia de uma situação favorável para definir os passos a dar na eventualidade, muito provável, de registar casos da infeção pelo novo coronavírus. Por exemplo, os peritos clínicos defendem que este é o momento certo para tomar decisões como a definição de regras para a quarentena, já tornada compulsiva em alguns países, sobre as pessoas a rastrear ou ainda para identificar que ‘portas’ deverão ser fechadas em caso de necessidade.